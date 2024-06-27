PRİŞTİNE (AA) - Kosova Güvenlik Gücü (FSK) Savunma Akademisinden mezun olan 16 öğrenci için tören düzenlendi.

Kosova'nın başkenti Priştine'deki Adem Jashari Kışlası'nda gerçekleştirilen törene Savunma Bakanı Ejup Maqedonci’nin yanı sıra çeşitli ülkelerin askeri temsilcileriyle mezunların aileleri katıldı.

Bakan Maqedonci, yaptığı konuşmada, mezun askeri öğrencilerin FSK’nin yapısal ve profesyonel inşasını sürdüreceği temeli oluşturacaklarını söyledi.

FSK’nin profesyonel bir ordu olarak kalkınma yolunda tam kapasiteyle ilerlediğini belirten Maqedonci, şu ifadeleri kullandı:

"Kapsamlı plandaki hedeflere ulaşılması, ülke gayrisafi yurt içi hasılasının yüzde 2'sinin ordu için kullanılması, son 3 yılda 200 milyon avronun üzerinde yatırım yapılması ve 1800'ün üzerinde yeni asker ve subayın işe alınmasıyla Kosova ordusu, profesyonel ve çok etnik gruptan oluşan bir ordu olarak tam kapasiteyle kalkınmaya doğru hızla ilerliyor."

Maqedonci, Kosovalı askerlerin partner ülke askerleriyle yurt dışında çeşitli misyonlara katıldıklarını kaydetti.

FSK Savunma Akademisi Mezuniyet Töreni, 16 askeri öğrencinin diplomalarını alması ve yemin etmesiyle son buldu.



Törenin ardından mezun olan çocuklarıyla buluşan asker aileleri duygusal anlar yaşadı.

Kosova ve sınır ötesinde kriz yönetim operasyonlarını sağlaması, ülkedeki sivil savunma operasyonlarında ve doğal afetlerle acil durumlarda görev yapması amacıyla 2009'da kurulan FSK'nin, 2018'de yasal değişikliklerle silahlı kuvvetlere dönüştürülme süreci başlatılmıştı.

Sürecin 10 yıl sürmesi bekleniyor. FSK bünyesinde halihazırda yaklaşık 4 bin personel görev yapıyor.