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Kosova ile İsrail arasında diplomatik ilişkilerin resmen başlatılmasına yönelik anlaşma 2021'de imzalanmıştı.

Bakanlar tören kapsamında basın mensuplarına herhangi bir açıklama yapmadı.

Anlaşma, Kosova'nın başkenti Priştine'deki Dışişleri ve Diaspora Bakanlığında düzenlenen törenle, Kosova Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Diaspora Bakanı Donika Gervalla-Schwarz ile İsrail İçişleri Bakanı Moshe Arbel arasında imzalandı.

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PRİŞTİNE (AA) - Kosova ile İsrail arasında, iki ülke vatandaşlarının karşılıklı vizesiz seyahat etmesini sağlayacak anlaşma imzalandı.

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