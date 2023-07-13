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Saldırı, Başbakan Kurti'nin, Kosova'nın kuzeyindeki gerilimin hafifletilmesine ilişkin AB ile varılan anlaşmadan bahsettiği sırada meydana geldi.

İktidar milletvekilleri, olaya hemen tepki göstererek Başbakan Kurti'yi korumak için toplandı. Bunun üzerine iktidar ve muhalefet milletvekilleri arasında yumruklu kavga çıktı.

Selde zarar gören atölyedeki 22 bin ayakkabı güneşte kurutuluyor - Yeniden

Selde zarar gören atölyedeki 22 bin ayakkabı güneşte kurutuluyor - Yeniden

PRİŞTİNE (AA) - Kosova Meclisi'nde iktidar ile muhalefet milletvekilleri arasında kavga çıktı.