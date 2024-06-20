PRİŞTİNE (AA) - Kosova Savaşı'nda (1998-1999) evlerini terk ederek çeşitli ülkelere gitmek zorunda kalan 1 milyondan fazla mülteci, başkent Priştine'nin merkezinde oluşturulan "Anıların Yolu" enstalasyonuyla anıldı.

Kosova İnsan Hakları Gençlik Hareketi (YIHR) tarafından "Dünya Mülteciler Günü" dolayısıyla oluşturulan enstalasyondaki (yerleştirme sanatı) nesneler zorluk, dayanıklılık ve umut öyküsünü tasvir ediyor ve evlerini terk etmek zorunda kalanların kişisel hikayeleri ve deneyimlerine işaret ediyor.

YIHR aktivisti Bjeshka Guri, AA muhabirine, aktivistler tarafından toplanan oyuncaklar ve kıyafetlerin, Kosova Savaşı sırasında evlerinden zorla sürülen mültecilerin deneyimlerinin hatırası olarak sergilendiğini söyledi.

Guri, oluşturdukları enstalasyonla hafızalardaki anıları göstermeye çalıştıklarını dile getirdi.

Priştine'nin merkezindeki "Zahir Pajaziti" Meydanı'na yerleştirilen "Anıların Yolu" enstalasyonunda, Kosova Savaşı sırasında ülkeyi terk etmek zorunda kalan mültecilerin yanlarında taşıdıkları eşyaları simgeleyen objeler sergileniyor.

Kosova'daki savaşın yaşandığı 1998-1999 döneminde çoğunlukla Arnavut olmak üzere 10 binden fazla Kosovalı öldürüldü ve 1 milyonun üzerinde Kosovalı evlerini terk ederek çeşitli ülkelere gitmek zorunda kaldı. Savaşın tamamlanmasının ardından mültecilerin çoğu ülkeye geri döndü.