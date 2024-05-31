PRİŞTİNE (AA) - Balkan ülkesi Kosova'da kurulacak 100 megavat (MW) kapasiteli ilk güneş enerjisi santrali için imza töreni düzenlendi.

Kosova Başbakanlığında gerçekleştirilen imza töreninde Kosova Ekonomi Bakanlığı ile açık artırma usulüyle mart ayında düzenlenen ihaleyi kazanan "Orllati" Konsorsiyumu arasında ülkenin ilk güneş enerjisi santralinin kurulumuna yönelik proje geliştirme, arsa kiralama ve enerji satın alma sözleşmeleri imzalandı.

Almanya, İsviçre ve Kosova'dan 4 şirketin oluşturduğu konsorsiyum tarafından Kosova'nın güneyindeki Rahovça Belediyesine bağlı Kramovik köyünde 2 yıl içinde kurulacak 100 megavat kapasiteli güneş enerjisi santrali, yaklaşık 70 milyon avroya mal olacak.

Kosova hükümeti, ihaleyi kazanan konsorsiyuma uygun arazinin sağlanması, garantili satın alma fiyatı ve basit idari prosedürler gibi avantajlar sunacak.

Kosova'da geçen yıl onaylanan ülkenin 10 yıllık enerji stratejisinde 2031'e kadar enerji tüketiminin en az yüzde 35'inin yenilenebilir kaynaklarından karşılanması hedefleniyor.

Saatte yaklaşık 900 megavat elektrik üretme kapasitesine sahip Kosova'da özellikle kış aylarında elektrikle ısınan hanelerin yarattığı artışla talep, saatte 1400 megavata kadar ulaşıyor ve bu fark yurt dışından karşılanıyor.