Muğla Büyükşehir Belediyesi MUSKİ Genel Müdürlüğü, kanalizasyon ve yağmursuyu hatlarında meydana gelen arızaları tespit etmek için ‘Köstebek’ adı verilen robot kamerayı kullanarak önemli bir adım atıyor. Ekipler, bugüne kadar 290 kilometrelik kanalizasyon hattını tarayarak, arızaları giderip yeraltı su kaynaklarının kirlenmesini önledi ve çevreyi korudu.

İleri teknoloji ile arıza tespiti

Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) Genel Müdürlüğü, kentin kritik altyapı sistemlerinden olan kanalizasyon ve yağmursuyu hatlarının kontrolüne büyük önem veriyor. Ekipler, özellikle yerüstüne çıkmayan arızaları tespit etmek amacıyla, ‘köstebek’ adı verilen ve her iki yanında kameraları bulunan robotu kullanıyor. Bu robot, 45 santimetre uzunluğunda ve 15 santimetre genişliğinde olup, Muğla genelinde kanalizasyon ve yağmursuyu hatlarını tarayarak arıza tespiti yapıyor. Arızaların tespit edilmesinin ardından ekipler, gerekli müdahaleleri gerçekleştirerek hatların tamiratını yapıyor. Bu sayede kanalizasyon hatlarındaki kirli suyun doğaya karışması engellenerek yeraltı kaynaklarının kirlenmesinin önüne geçiliyor.

290 kilometrelik hattın taraması tamamlandı

Köstebek robot ile bugüne kadar 290 kilometrelik kanalizasyon ve yağmursuyu hattı tarandı. Bu taramalar sonucunda 2 bin 179 arıza tespit edildi. Arızaların tespit edilmesinin ardından, gerekli tamirat işlemleri yapılarak sorunlar çözüldü. 2018 yılından bu yana MUSKİ Genel Müdürlüğünün filosunda bulunan bu kanal görüntüleme aracı, il genelinde tespit çalışmalarına devam ediyor.

Üst yapıların kazılmasına gerek kalmıyor

MUSKİ tarafından yapılan açıklamada, robot kamera sayesinde hatlardaki arızaların noktasal olarak tespit edildiği ve üst yapıların sürekli kazılmasının önüne geçildiğine vurgu yapıldı. Açıklamada, “Aracımız periyodik olarak il genelindeki hatlarda inceleme yaparken veya ihbar sonucunda arızalı olabileceği düşünülen güzergahlarda keşif yapıyor. Keşfin ardından arızalı yer noktasal olarak tespit ediliyor. Bu sayede üst yapılarda boz-yap işlemi yapılmıyor. Ayrıca kontrol esnasında hattın taş, bez parçası veya evsel atıklardan dolayı tıkanan yerler de kazı çalışması yapılmadan kanal temizleme aracı ile gideriliyor” ifadelerine yer verildi.