TRABZON, (DHA) - Yeni sezon hazırlıklarına Slovenya’da devam eden Trabzonspor’da yeni transfer Dimitrios Kourbelis, “Buraya geliş amaçlarımdan birisi burada iyi hatırlanabilmek olacak. Burada iyi bir iz bırakabilmek istiyorum” dedi.

Trabzonspor, Slovenya’nın Kranj şehrinde yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Bordo-mavili ekipte orta saha oyuncusu Dimitrios Kourbelis, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Takımın hedefleri için elinden geleni yapacağını belirten Kourbelis, “Trabzonspor’da olmaktan dolayı çok mutluyum ve karşılama için teşekkür ediyorum. Türkiye’de her sene hedefleri olan ve bu hedefleri doğrultusunda koşan büyük bir takımda olduğumun farkındayım. Bakasetas ve Siopis’i çok yakından tanıyorum. Onlar yakın arkadaşlarım ve takımla ilgili bilmem gereken her şeyi bana söylediler. Ben de elimden gelenin en iyisini vererek takımın hedeflerini gerçekleştirmesine yardımcı olmak istiyorum ve bunun için çalışıyorum” ifadelerini kullandı.

“ELİMDEN GELENİ YAPACAĞIM”

Teknik direktör Nenad Bjelica’nın kendisine vereceği göreve saygı duyacağını vurgulayan Kourbelis, “Kariyerime stoper olarak başlamıştım ama daha sonra kendi pozisyonum olarak değerlendirdiğim 6 numaraya geçiş yaptım. Geçen yıl 8 numara olarak da oynadım ancak burada kararı teknik direktörümüz Nenad Bjelica verecek. Hocamız benden nerede yararlanmak isterse ben de sahaya çıkarak elimden geleni yapacağım” dedi.

“HOCAMIZIN PRENSİPLERİNİ KISA ZAMAN İÇERİSİNDE BERABER GÖRECEĞİZ”

Transfer sürecine değinen Kourbelis, “Transfer sürecinde yönetimimiz ile görüşme fırsatım oldu. Onlar bana takımın kadrosunda olmam gerektiğinden bahsettiler. Aslında ben de teklif geldikten sonra çok fazla düşünmedim. Hemen kabul ettiğim, anlaşma zemini bulduğumuz bir gelişme oldu. Kampa katılışımın üzerinden çok fazla zaman geçmedi. İlk gördüğüm ve tanıştığım herkes beni çok iyi karşıladı. Sanki çok uzun süredir buradaymışım gibi hissettim. Buna katkısı olan herkese teşekkür ediyorum. Hocamız ile neredeyse 3-4 günlük bir çalışma fırsatı bulabildik. Hocamızın bizden saha içerisinde neler istediğini merak eden birisiyim. Hocamızın prensiplerini kısa zaman içerisinde beraber göreceğiz” ifadelerini kullandı.

“ELİMDEN GELENİN EN İYİSİNİ VERMEYE ÇALIŞACAĞIM”

Forma rekabeti için mutlu olduğunu belirterek taraftarlara seslenen Kourbelis, “Türkiye’de oynayan Yunan oyuncuların hepsini tanıyorum ve kendileriyle konuşma fırsatı buldum. Burada başarılı olduklarını da biliyorum. Benim de buraya geliş amaçlarımdan birisi burada iyi hatırlanabilmek olacak. Burada iyi bir iz bırakabilmek istiyorum. En iyi arkadaşım Bakasetas ve Siopis burada oynuyor dolayısıyla birçok maçı izleme fırsatım oldu. Stadyumumuz ve taraftarlarımızın takıma ne kadar tutkulu bağlandığıyla alakalı geniş bir bilgim var. Taraftarlarımız bu sene sahaya çıktığım an elimden gelenin en iyisini vermeye çalışacağımdan emin olsunlar. Bu onlara ve işime olan sevgimden kaynaklanıyor. Büyük takımlarda iyi oyuncular ile rekabet edersiniz durum böyledir. Bu sizin ve takımın genel seviyesini yukarı çeker. Ben de iyi oyuncular ile rekabet ettiğimde kendi seviyemin de yukarı çıkacağını düşünüyorum. Burada çok iyi bir rekabet görüyorum. Herkes forma şansı bulabilmek için elinden gelenin en iyisini vermeye çalışıyor” diye konuştu.

BAKASETAS: GÖRÜŞMELERİMİZİ SÜRDÜRÜYORUZ

Bordo-mavili oyuncu Anastasios Bakasetas da kendisine yöneltilen sözleşme sorusuna “Başkanımızın söylediği doğru ve bu konu üzerinde görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Ben de sözleşme konusu ile ilgili kendi fikirlerimi iletiyorum. Sürecin devam ettiğini ve görüşmelerimizin sürdüğünü söyleyebilirim” dedi.

(FOTOĞRAFLI)