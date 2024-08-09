Güney Kore'de Kovid-19 nedeniyle hastaneye başvuranların sayısı, son dört hafta içinde artış gösterdi. Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Ajansı (KDCA) tarafından yayımlanan verilere göre, ağustosun ilk haftasında hastaneye başvuran kişi sayısı 861'e ulaştı.

Vakalar yüksek seviyede

Şubat ayından bu yana kaydedilen en yüksek vaka sayısına ulaşıldığı belirtilirken, hastaların yüzde 90'ından fazlasının hastalığı hafif semptomlarla geçirdiği bildirildi.

Aşı programı genişletiliyor

Güney Koreli yetkililer, özellikle 65 yaş üstü vatandaşların Kovid-19’a karşı aşılanma sürecinin ekim ayında devam edeceğini duyurdu.