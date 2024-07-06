Bolu'nun Borazanlar Mahallesi'nde 2022 yılında bir restoranda işe başlayan Melisa Öztürk, bir süre sonra restoranın müdürü Kadir Kılıç ile anlaşmazlıklar yaşamaya başladı. Tartışmaların ardından işten ayrılan Öztürk, hırslı yapısıyla başarısını ilerletmek için çalışmalara başladı. Babası Bahattin Öztürk'ün de desteğiyle para biriktiren genç kadın, kovulduğu iş yerini satın alarak büyük bir başarı elde etti.

"Kızımla gurur duyuyorum"

Restoranda yöresel lezzetler sunarak kısa sürede Bolu halkının favorisi haline gelen Melisa Öztürk, başarısını şu sözlerle özetledi: "Hırslı birisiyim ve bu başarımı hırsıma borçluyum. Kovulduğum yerin sahibi olmak, gerçekten güzel bir duygu." Babası Bahattin Öztürk ise kızının azmi karşısında gurur duyduğunu belirterek, "Kızımı bu başarısından dolayı tebrik ediyorum. Kendisi gerçekten çok çalışkan ve kararlı biri" şeklinde konuştu.

"Burayı satın alacağını biliyordum"

Müdür Kadir Kılıç ise işten çıkarılma sürecini esprili bir dille değerlendirerek, "Ona kovmak demeyelim de ben geleceğini gördüm. O zamanlar burayı satın alacağını biliyordum. Sadece önünü açtık. Aramızda herhangi bir kırgınlık yok" dedi.