Balıkesir'in Kepsut ilçesinde eğitim gören köy çocuklarından oluşan "Hayatın Ritmini Yakala" ritim grubu, yaz tatilinde Kuşadası'nda unutulmaz performanslar sergiledi. 2016 yılında Yetenek Sizsiniz Türkiye Şampiyonu olan öğrencilerin 16. nesli, tatilciler için müzik dolu anlar yaşattı. Gönüllü öğretmen Nuri Dağdelen, projeleri hakkında bilgi vererek, müzikle çocukların hayatlarına dokunmaya çalıştıklarını ifade etti.

"Hayatın Ritmini Yakala"

125. Yıl Yatılı Bölge Ortaokulu’nun "Hayatın Ritmini Yakala" ritim grubu, Balıkesir’in Kepsut ilçesinde köy çocuklarından oluşan bir topluluktur. Grup, yaz tatillerinde çeşitli yerlerde sahne alarak, öğrendikleri müzik becerilerini sergilemektedir. Bu yılki tatil durağı ise Kuşadası oldu.

Kuşadası’nda gerçekleştirilen konserlerde, köy çocukları etkileyici bir ritim şovu sundu. Performansları, tatilciler tarafından büyük bir beğeniyle karşılandı. Ritim grubu, enerjik ve coşkulu performanslarıyla izleyicilerden bolca alkış aldı.

Gönüllü eğitimcilerin katkısı büyük

Grubun eğitimi, 3 gönüllü müzik öğretmeni tarafından sağlanıyor. Öğretmenler Nuri Dağdelen, eşi ve kız kardeşiyle birlikte, müzik eğitimini köy çocuklarına ulaştırma hedefini güdüyor. Dağdelen, tatil köylerinde çocukların ilk kez büyük bir performans deneyimi yaşadığını belirtti. Ayrıca, "Eğitim öğretimin asıl amacı, ulaşılmayana ulaşmaktır" diyerek, müzikle çocukların ufuklarını genişletmeye çalıştıklarını vurguladı.

Grubun amacı, köy çocuklarının müzikle tanışmasını sağlamak ve onlara çeşitli enstrümanlar çalmayı öğretmektir. Her yaz tatilinde farklı bir mekânda konserler düzenleyerek çocukların sosyal becerilerini geliştirmeyi hedefleyen öğretmenler, bu seneki projeyi Kuşadası'nda gerçekleştirdi.