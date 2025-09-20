Muğla’nın Köyceğiz Belediyesi’nde düzenlenen operasyonda Belediye Başkan Yardımcısı Özgür Örnek ve müteahhit Metin Y. hakkında ev hapsi kararı verildi. Operasyonda toplam 4 kişi adliyeye sevk edildi.

Operasyon ve gözaltılar

Köyceğiz Belediyesi’ndeki bazı personelin şikâyeti üzerine, Başkan Yardımcısı Özgür Örnek’in çok sayıda sahte yapı kullanım belgesi düzenlediği ve haksız maddi menfaat temin ettiği iddia edildi. Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 17 Eylül sabahı Örnek’in evine operasyon düzenledi.

Soruşturma kapsamında, Belediye Başkanı Ali Erdoğan hakkında da belediye personelinin ihbarlarını işleme almamak ve gerekli incelemeleri başlatmamak gerekçesiyle soruşturma açıldı.

Operasyonda ayrıca müteahhit Metin Y., oğlu Melikcan Y. ve Mehmet A. gözaltına alındı.

Ev hapsi ve adli kontrol kararları

Jandarmadaki işlemlerinin ardından gözaltına alınan 4 kişi adliyeye sevk edildi. Başkan Yardımcısı Özgür Örnek ve müteahhit Metin Y.’ye ev hapsi ve adli kontrol uygulanırken, Melikcan Y. ve Mehmet A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.