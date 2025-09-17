Operasyon kapsamında Köyceğiz Belediye Başkan Yardımcısı Özgür Örnek’in gözaltına alındığı bildirildi.

Yetkililerden konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmezken, operasyonun bir CİMER şikayeti üzerine başlatıldığı öğrenildi. İddialara göre, operasyonun odağında ‘imar yolsuzluğu’ yer alıyor. Başkan Yardımcısı Örnek’in, AKP döneminden kalan bazı ruhsat dosyalarına imza attığı gerekçesiyle şikâyet konusu olduğu belirtildi.

Emniyet yetkilileri, operasyonun detayları ve gözaltı işlemleri hakkında soruşturmanın sürdüğünü ifade ederken, Köyceğiz Belediyesi çevresinde de hareketli saatler yaşandı. Şu an için Örnek’in işlemlerinin devam ettiği ve konuyla ilgili resmi açıklamanın ilerleyen saatlerde yapılması bekleniyor.

Haberin gelişmelerini takip etmeye devam edeceğiz.