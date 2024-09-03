Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde, 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen 3. Zafer Kupası Plaj Voleybolu Turnuvası, ödül töreni ile sona erdi. Köyceğiz Belediyesi, Köyceğiz Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ve Köyceğiz Akademi Spor Kulübü tarafından organize edilen turnuvada, Evinin Sultanları ve Efeleri isimli ekipler kıyasıya mücadele etti.

300 sporcunun mücadelesi

Köyceğiz Delta Plajı’nda gerçekleşen turnuvaya, Türkiye'nin dört bir yanından 41 takım ve 300 sporcu katıldı. Turnuva boyunca izleyicilere unutulmaz anlar yaşatan sporcular, zevkli ve heyecan dolu maçlarla adlarından söz ettirdi. Dereceye giren takımlara ödülleri, protokol üyeleri tarafından törenle takdim edildi.