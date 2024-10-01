Köyceğiz-Gökova kavşağında meydana gelen trafik kazasında üç kişi yaralandı.

Fethiye’den Muğla Adli Tıp Kurumu’na doğru hareket eden 48 NU 262 plakalı cenaze aracı, Kızılağaç mahallesi mevkiine geldiğinde 19 ACD 382 plakalı minibüs ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle cenaze aracı yan yattı.

Kazanın ardından cenaze aracında bulunan bir kişi ile minibüsteki iki kişi hafif yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla en yakın sağlık kuruluşlarına sevk edildi. Kazadan etkilenen cenaze, başka bir araçla Yerkesik Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.