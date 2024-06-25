Köyceğiz Orman İşletme Müdürlüğü görevine atanan Volkan Aydın, yeni görevine resmen başladı. Bölge Müdürü Mustafa Ülküdür, Aydın'ı ziyaret ederek başarı dileklerinde bulundu.

Köyceğiz'de görevine başladı

Volkan Aydın, Köyceğiz Orman İşletme Müdürlüğü görevine atanarak yeni görevine başladı. Daha önce Marmaris Orman İşletme Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Aydın, 24 Haziran 2024 itibariyle Köyceğiz'deki görevine başladı. Bölge Müdürü Mustafa Ülküdür, Aydın'ı ziyaret ederek yeni görevinde başarılar diledi.

Volkan Aydın'ın kariyer yolculuğu

1984 yılında Erzurum Tortum’da doğan Volkan Aydın, 2007 yılında Kastamonu Orman Fakültesi Orman Mühendisliği bölümünden mezun oldu. Kariyerine 2009 yılında Kars İl Çevre ve Orman Müdürlüğü’nde Ağaçlandırma Şefi olarak başlayan Aydın, 2011-2014 yılları arasında Erzurum OBM Sarıkamış OİM Sarıkamış İşletme Şefliği görevini yürüttü. 2014-2020 yılları arasında Aydın OİM Kuşadası Orman İşletme Şefi olarak görev yaptı. Son olarak, 2020-2024 yılları arasında Marmaris Orman İşletme Müdür Yardımcılığı görevini üstlendi.

Ziyaret ve tebrikler

Volkan Aydın'ın göreve başlaması vesilesiyle yapılan ziyarete, OYM Şube Müdürü Fedai Erdemli, Marmaris Orman İşletme Müdürü Gökhan Şahin ve Köyceğiz Orman İşletme Müdür Yardımcısı Cengiz Cihan da katıldı. Ziyaretçiler, Aydın’a yeni görevinde başarı dileklerini ilettiler.