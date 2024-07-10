Muğla'nın Köyceğiz ilçesi Pınar Mahallesi Karayer Mevkii'nde gerçekleşen traktör kazasında bir kişi yaşamını yitirdi, bir kişi ise yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ve jandarma ekipleri, kazanın ardından hızla müdahalede bulundu.

Edinilen bilgilere göre, M.D.’nin kullandığı 48 K . plakalı traktör, Pınar Mahallesi Karayer Mevkii'nde seyir halindeyken devrildi. Kazayı gören vatandaşlar hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak durumu bildirdi.

Sağlık ekibinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından, traktör sürücüsü M.D. Köyceğiz Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazada hayatını kaybeden Mustafa Koçyiğit’in cenazesi ise jandarmanın olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Merkezi’ne gönderildi.

Kazanın ardından Cumhuriyet Savcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.