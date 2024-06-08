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Yoğun katılımın olduğu kapanış programı, lokma ikramıyla son buldu.

Programın sonunda minik öğrencilere, daire amirleri tarafından madalyaları takdim edildi.

Program, İstiklal Marşı'nın okunması, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve İlçe Müftü vekili Mahmut Atıcı'nın açılış konuşmasıyla başladı. Ardından, minik öğrenci lerin bir yıl boyunca gösterdikleri başarıları sergiledikleri gösteriler büyük beğeni topladı. Sahne deki performanslarıyla izleyicileri etkileyen minikler, salonu coşturan alkışlarla karşılandı.

Muğla’da Filistin’e yardım için hayır çarşısı kuruldu

Muğla’da Filistin’e yardım için hayır çarşısı kuruldu

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