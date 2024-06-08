Program, İstiklal Marşı'nın okunması, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve İlçe Müftü vekili Mahmut Atıcı'nın açılış konuşmasıyla başladı. Ardından, minik öğrencilerin bir yıl boyunca gösterdikleri başarıları sergiledikleri gösteriler büyük beğeni topladı. Sahnedeki performanslarıyla izleyicileri etkileyen minikler, salonu coşturan alkışlarla karşılandı.
Programın sonunda minik öğrencilere, daire amirleri tarafından madalyaları takdim edildi.
Yoğun katılımın olduğu kapanış programı, lokma ikramıyla son buldu.
Editör: Simge Akbulut