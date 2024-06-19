İlçenin üst düzey protokol üyeleri ve vatandaşlar bir araya gelerek bayramı hep birlikte kutladı.

Köyceğiz Kaymakamı Mustafa Maslak, Kurban Bayramı programının ardından bir dizi önemli ziyaret gerçekleştirdi. Kaymakam Maslak, beraberindeki heyetle ilk olarak Köyceğiz İlçe Jandarma Karakol Komutanlığını ziyaret etti. Burada incelemelerde bulunan Kaymakam Maslak, karakol personelinin bayramını kutlayarak onlara gösterdikleri özverili çalışmalardan dolayı teşekkür etti. Maslak, güvenlik güçlerimizin bayramda da vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak için büyük bir gayretle çalıştığını belirtti.

Güvenliği sağlamak adına önemli adım

Ardından, Kaymakam Maslak ve heyeti, Köyceğiz Şehit Necati Esgin Polis Merkezi'ni ziyaret etti. Polis memurlarının bayramını kutlayan Maslak, emniyet güçlerimizin de bayramda görevlerinin başında olmasının, toplumun huzurunu ve güvenliğini sağlama adına büyük bir önem taşıdığını vurguladı.

Ziyaretlerin bir diğer durağı Köyceğiz Devlet Hastanesi oldu. Hastane personeli, hastalar ve hasta yakınları ile bir araya gelen Kaymakam Maslak, herkesin bayramını kutlayarak, sağlık personeline pandemi sürecindeki özverili çalışmalarından ötürü teşekkürlerini iletti. Hasta ve yakınlarıyla samimi bir sohbet gerçekleştiren Maslak, hastaların sağlık durumları hakkında da bilgi aldı.

Kaymakam Maslak’ın bir sonraki durağı Köyceğiz Döğüşbelen Trafik Denetleme İstasyonu oldu. Trafik denetleme istasyonunda görev yapan personelle bir araya gelen Maslak, onların bayramını kutladı ve görevlerinde başarılar diledi.

Son olarak Zeytinalanı Yangın İlk Müdahale Noktasına giden Kaymakam Maslak, burada görevli personelin bayramını kutladı ve orman yangınlarıyla mücadelede gösterdikleri çaba için teşekkür etti.