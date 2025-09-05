Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Yaralılardan 2’sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza Zeytinalanı mevkiinde meydana geldi

Kaza, saat 20.30 sıralarında Muğla-Antalya karayolu Zeytinalanı mevkiinde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, Muğla’dan Antalya istikametine seyir halinde olan 48 ABZ 758 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak kaza yaptı.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan 2’sinin sağlık durumunun ağır olduğu bildirildi.