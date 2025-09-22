Muğla'nın Köyceğiz ilçesindeki orman yangınında 63 saatlik müdahale sonucu 3 bin hektar alan küle döndü. Yangının ardından geriye sadece kara örtü kaldı.

Muğla'da orman yangınında 3 bin hektar alan yandı

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinin Akköprü Mahallesi'nde 19 Eylül’de başlayan orman yangını, bölgedeki ormanları küle çevirerek büyük bir yıkıma yol açtı. Ekiplerin 63 saat süren yoğun müdahalesi sonucu kontrol altına alınan yangında, yaklaşık 3 bin hektar alan zarar gördü.

Yangın nasıl çıktı?

Yangın, 19 Eylül sabah saatlerinde Akköprü Mahallesi'nde başladı. Mahalle sakinlerinin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine, bölgeye hızla çok sayıda ekip sevk edildi. Yangın, saatteki hızı 71 kilometreye kadar ulaşan fırtınanın etkisiyle hızla büyüdü ve geniş bir alana yayıldı.

Bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na ait 147 arazöz, 123 araç, 20 iş makinesi ve 949 personel gönderildi. Ayrıca, 10 uçak ve 14 helikopterle havadan da müdahale gerçekleştirildi. Yangın nedeniyle 230 ev boşaltıldı, 612 kişi tahliye edildi ve 1027 küçükbaş ile 515 büyükbaş güvenli bölgelere taşındı.

Yangında 2 depo ve 2 ahır etkilenirken, 10 küçükbaş hayvan öldü. Yangından etkilenen 20 vatandaşın 19'una ayakta müdahale edilirken, 1 orman personeli hafif yanıklarla hastaneye kaldırıldı. Eğitime 1 gün ara verildi.

Havadan görüntülendi

Yangının kontrol altına alınmasının ardından, 3 bin hektar alanın küle döndüğü dron ile görüntülendi. Önceden yemyeşil olan ormanlar, siyah bir örtüyle kaplanmış durumda. Bu görüntüler, yangının büyüklüğünü bir kez daha gözler önüne serdi.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı, yangının çıkış nedenini araştırmak amacıyla soruşturma başlattı. Jandarma ekipleri, yangının kasıtlı mı yoksa doğal bir sebepten mi kaynaklandığını belirlemek için çalışmalarını sürdürüyor.