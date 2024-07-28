Bursa'nın 721 yıllık Kozluören Mahallesi'nde, Osmanlı'dan kalma bir gelenek olan Kadınlar Günü Pilav Şenliği ve Yağlı Güreş etkinlikleri, renkli görüntülere sahne oldu. Köyün yönetimi bir günlüğüne kadınlara devredilirken, erkekler mehter takımı eşliğinde köyü terk etti.

Kadınların bir günlük hakimiyeti

Kozluören Mahallesi'nde sabah saatlerinde başlayan etkinlikte, köy meydanında toplanan erkekler camiden yapılan anonsla köydeki işleri eşlerine devretti. Muhtar, mührünü eşine teslim ederken, kahvehaneci de tepsisini eşine bıraktı. Kadınlar, köyün yönetimini devralarak bir günlüğüne köyde saltanat sürdü. Jandarma ekipleri köy girişlerini kapatarak erkeklerin geçişini engelledi.

Renkli etkinlikler ve geleneksel lezzetler

Kadınlar, köy meydanında bir araya gelerek doyasıya eğlendi. Kahvede oyun oynayan, salıncakta sallanan kadınlar, çeşitli illerden gelen misafirlere etli bulgur pilavı ve ayran ikram etti. Erkekler ise köy dışında düzenlenen yağlı güreş müsabakalarını izledi. Bu etkinlik, köyün kültürel mirasının bir parçası olarak her yıl düzenleniyor.

Geleneksel geçmiş ve hikayesi

Kozluören Mahalle Muhtarı Mehmet Çalışkan, bu geleneğin Osmanlı dönemine dayandığını ve atalarından miras kaldığını belirtti. Çalışkan, "Maddi imkânsızlıklar nedeniyle bir süredir yapamadığımız geleneğimizi bu yıl yeniden yaşatıyoruz. Eskiden atalarımız savaşa giderken köyü kadınlara emanet etmişler. Biz de bu geleneği sürdürüyoruz" dedi.

Kadınların gücü ve sorumluluğu

Muhtarın eşi Emine Çalışkan ise, "Bugün muhtar oldum. Erkeklerimizi dışarıya yolladık ve bir günlüğüne kadınlarımız saltanat sürecek. Misafirlerimizi ağırlayacağız ve kendi aramızda eğleneceğiz" dedi. Etkinliğin kökleri, savaş zamanında kadınların köyü idare etmesine dayanıyor ve bu gelenek hala canlı tutuluyor.

Bu etkinlik, kadınların toplumsal hayatta nasıl aktif rol aldıklarını ve geleneklerin nasıl yaşatıldığını göstermesi açısından büyük önem taşıyor. Kozluören Mahallesi'nde devam eden bu gelenek, Türkiye'nin kültürel zenginliklerinden biri olarak öne çıkıyor.