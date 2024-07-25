Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) İzmir Şubesi Çağdaş Gençlik Birimi'nin yürütücülüğünde ve Ödemiş Şubesi'nin katkılarıyla, 15-21 Temmuz tarihleri arasında Ödemiş'in Emirli köyünde "Köyde Şenlik Var!" projesi gerçekleştirildi. Proje kapsamında gençler, köydeki okulun tadilat ve boya işlerini yaparken, çocuklarla çeşitli atölye çalışmaları düzenledi.

Çocuklar ve gençler için renkli etkinlikler

Gençler, çocuklarla birlikte "Kaynaştırma Oyunları", "Ritim Atölyesi", "Dans Atölyesi" gibi pek çok etkinlik düzenledi. Ayrıca ebeveynler için de "Temel Hukuk Semineri", "Ziraat Semineri" gibi eğitimler verildi. Etkinliklerin sonunda gençler, okul duvarına Çağdaş Yaşam Hatıra Ağacı çizerek kalıcı bir anı bıraktılar.

Emirli'de coşkulu kapanış şenliği

21 Temmuz'da gerçekleşen kapanış şenliğinde, ÇYDD İzmir Şube Başkanı Onur H. Ertürkan, Köy Enstitüleri'nin kolektif bilinç ve dayanışma ruhunu günümüze uyarladıklarını belirtti. Ertürkan, gençlerin toplum sorunlarını çözme sorumluluğunun geleceğe dair umutları artırdığını vurguladı.

Gönüllülerden büyük destek

Proje Koordinatörü Serkan Topak, gönüllü gençlerin çocukların hayatlarına dokunmanın önemini vurguladı. Genel Merkez Köyde Şenlik Var Mutfak Atölyesi'nden Öznur Aydın ise projenin her geçen gün güçlenerek devam ettiğini belirtti ve tüm destekçilere teşekkür etti. Kapanışta çocuklar şiir, dans ve koro gösterileri sundu.