Anadolu köylülerinin uzun yıllardır uyguladığı bazı yöntemler, salçanın küflenmesini ve bozulmasını önlemek için oldukça etkili çözümler sunuyor. Bu geleneksel bilgiler, deneyimlerle günümüze kadar ulaştı ve pratik uygulamalarla öne çıkıyor.

Salçadaki küfü önlemenin yöntemleri

Zeytinyağı Yöntemi

Salçanın üzerine yaklaşık iki parmak kadar zeytinyağı eklemek, küflenmesini engelleyen en etkili yöntemlerden biridir. Zeytinyağı, havanın salçayla temasını keserek küf oluşumunu önler. Tuz Yöntemi

Salçanın yüzeyine bir miktar tuz serpmek, mikroorganizmaların üremesini yavaşlatır ve küf oluşumunu engeller. Ev yapımı salçalarda sıkça kullanılan bu yöntem, doğal bir koruyucu olarak işlev görür. Buz Yöntemi

Salçayı küçük porsiyonlar halinde dondurarak saklamak, uzun süre tazeliğini korur. Buz küpü kalıplarında dondurulan salça, hem küflenmesini hem de bozulmasını önler.

Anne usulü salça tarifi

Malzemeler:

Domates kabukları

3 kg’lık pet bidon

Tuz

Alüminyum süzgeç (ince delikli)

Kese (süzmek için)

Yapılışı:

Domates kabuklarını pet bidonuna koyun ve üzerine 1 yemek kaşığı tuz ekleyin. Karıştırdıktan sonra bidonu kapatıp güneşte 5 gün bekletin. Yumşamış domatesleri alüminyum süzgeçten geçirip bez kese içerisine alın. Suyunun süzülmesini bekleyin ve yaygın bir tabağa alıp üzerine biraz tuz serpip güneşte bekletin. Salça koyuluğuna gelene kadar gün içerisinde karıştırarak bekleyin.

Bu yöntemler ve tarifler sayesinde salçalarınız taze kalacak ve küf oluşumu engellenecektir.