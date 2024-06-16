Almanya'da yaz sıcaklarının başlamasıyla birlikte beklenen güneşli günler yerine, "koyun soğuğu" olarak adlandırılan soğuk hava dalgası yeniden kendini gösteriyor. Meteoroloji uzmanlarına göre bu durum istatistiksel bir gözlem ve Haziran ayında sıklıkla karşılaşılan bir durum.

Koyun soğuğu nedir?

Koyunların kırkılmasından sonra yaşanan soğuk hava dalgası nedeniyle bu isimle anılan "koyun soğuğu", genellikle 10-14 Haziran tarihleri arasında orta yüksekliklere kadar kar yağışı ile birlikte görülebiliyor. Bu yıl da kuzeybatıdan gelen soğuk hava, Mayıs ayının son günlerinden itibaren sıcaklıklarda keskin bir düşüşe neden oldu ve yağmurlu hava ile birleşti.

Sıcaklıklar 20 derecenin üzerine çıkmayacak

Alman Hava Durumu Servisi'ne (DWD) göre, önümüzdeki birkaç gün boyunca Almanya'da hava sıcaklıkları 20 derecenin üzerine çıkmayacak. Bu da koyun soğuğunun birkaç gün daha devam edeceği anlamına geliyor. Ancak yaygın inanışa göre, bu soğuk dalgası geçtikten sonra yaz sıcakları kendini göstermeye başlayacak.

Neden koyun soğuğu deniyor?

Koyunların genellikle Haziran başında kırkıldıktan sonra soğuk havada titremeleri nedeniyle bu döneme "koyun soğuğu" deniyor. Mayıs ayındaki "buz azizleri" gibi, Haziran ayındaki bu soğuk hava dalgası da meteorolojik terimlerle "tekillik" olarak adlandırılıyor. İstatistiklere göre, Orta Avrupa'da her beş yıldan en az dördünde koyun soğukları yaşanıyor.