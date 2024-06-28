Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun (TMSF), ihaleye çıkardığı İstanbul Bebek'te bulunan Koza-İpek Holding'e ait yalı satıldı.

TMSF'den yapılan açıklamaya göre, İngiltere Yüksek Mahkemesindeki tahkim davasını kaybeden FETÖ firarisi Akın İpek'in Bebek'teki yalısı 1 milyar 100 milyon liraya satıldı.

Bebek'teki yalı TMSF tarafından 750 milyon lira muhammen bedelle ihaleye çıkarılmıştı.

Dört katılımcının bulunduğu satış ihalesinde kapalı tekliflerin ardından geçilen açık teklif aşaması üç saatte tamamlandı.

İhale sonunda 1 milyar 100 milyon lira teklif veren yüzde 70'i yabancı yatırımcıya ait Oyak Çimento yalının yeni sahibi oldu.

İstanbul Bebek'teki satışa konu eski eser niteliğindeki yalı, 925 metrekare brüt kapalı kullanım alanından ve 208 metrekare terastan oluşuyor.

Firari olarak İngiltere'de yaşayan Akın İpek, Türkiye aleyhine uluslararası tahkim mahkemelerinde açtığı iki davayı da kaybetmişti.