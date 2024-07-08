Dünya Sağlık Örgütü'ne bağlı Uluslararası Kanser Araştırma Ajansı (IARC), kozmetik ürünlerde bulunan talk mineralinin insanlarda kansere sebep olabileceğini açıkladı. ABD'li Johnson & Johnson şirketi ise bu iddialarla ilgili soruşturmaları çözmek için büyük bir ödeme yapmayı kabul etti.

29 araştırmacı incelemelerde bulundu

IARC'ın açıklamasına göre, kozmetik ürünlerde kullanılan talk minerali, insanlarda "muhtemel kanserojen" olarak sınıflandırıldı. 29 araştırmacının incelemeleri sonucunda, özellikle perineal bölgede kullanılan vücut pudralarında talkın kullanımının yumurtalık kanseri vakalarında artışa neden olabileceği belirtildi.

Kansere yol açtığı yeterli kanıtlarla destekleniyor

Ayrıca, asbest mineralleriyle doğal olarak bir arada bulunan talk mineralinin, denek hayvanlarında kansere yol açtığı yeterli kanıtlarla desteklendiği ifade edildi. İncelenen bilimsel makalelerde, dişi farelerde kötü huylu tümörlere ve erkek farelerde ise hem iyi hem de kötü huylu tümörlere rastlandığı ortaya kondu.

Johnson & Johnson 700 milyon dolar ödeyerek kanser iddialarını çözdü

Johnson & Johnson şirketi ise bebek pudrası ve diğer talk bazlı ürünlerinin kanser riski taşıdığı iddialarıyla ilgili olarak 700 milyon dolarlık bir ödeme yaparak soruşturmaları sonlandırmayı kabul etti. Şirket, bu ödemenin yasal süreçler ve kamuoyuyla olan ilişkileri düzeltmek için yapıldığını belirtti.