Adaylar, ÖSYM tarafından belirlenen tarihleri heyecanla beklerken, 2024 KPSS lisans, alan bilgisi ve Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) sonuçları için geri sayım başladı.

2024 KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÖSYM tarafından yayımlanan 2024 takvimine göre, KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, KPSS Alan Bilgisi ve KPSS ÖABT sınav sonuçları 23 Ağustos 2024 tarihinde ilan edilecek. Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM’nin resmi internet sitesi sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden erişebilecekler. Sınav sonuç belgelerinde, adayların aldıkları puanlar ve başarı sıralamaları yer alacak.

2024 KPSS sınav takvimi

ÖSYM, 2024 yılı KPSS sınav takvimini de açıkladı. Buna göre:

KPSS Ön Lisans Sınavı: 1 Eylül 2024 tarihinde uygulanacak.

1 Eylül 2024 tarihinde uygulanacak. KPSS Ortaöğretim Sınavı: 15 Eylül 2024 tarihinde gerçekleştirilecek.

15 Eylül 2024 tarihinde gerçekleştirilecek. KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT): 22 Eylül 2024 tarihinde yapılacak.