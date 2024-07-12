ÖSYM'den yapılan yazılı açıklamaya göre, KPSS maratonu 14 Temmuz'da yapılacak Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumlarıyla başlayacak. Genel Yetenek ve Genel Kültür oturumu saat 10.15'te başlayacak. 120 sorudan oluşan test için adaylara 130 dakika cevaplama süresi verilecek. Öğleden sonraki Eğitim Bilimleri oturumu ise saat 14.45'te başlayacak. 80 sorudan oluşan test için adaylara 100 dakika cevaplama süresi verilecek. Ek süre kullanması uygun görülen adaylar 30 dakika ilave sürelerini kullanabilecekler. Alan Bilgisi Sınavları, 20-21 Temmuz tarihlerinde, Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) ise 4 Ağustos'ta uygulanacak.

Oturumlar 100 bin salonu geçecek

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, 81 il ve Lefkoşa'da yapılacak sınavın geçen yıl 105 sınav merkezinde uygulandığını belirterek, "Bu yıl oluşan ihtiyaçlar ve adayların sınava erişimini kolaylaştırmak amacıyla 135 sınav merkezinde sınavı uygulayacağız. 14 Temmuz'da yapılacak Genel Yetenek ve Genel Kültür oturumuna 1 milyon 470 bin 487 aday başvuru yaptı. Bu adayların 526 bin 947’si öğleden sonraki Eğitim Bilimleri oturumuna da katılacak. 20-21 Temmuz'da yapılacak Alan Bilgisi oturumlarına da 171 bin 655 aday katılacak. Ceza İnfaz Kurumları'nda hükümlü ve tutuklu olarak bulunan 185 aday Genel Yetenek-Genel Kültür oturumuna, 54 aday ise Eğitim Bilimleri oturumuna katılacak. Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu 4 bin 17 binada toplam 75 bin 64 salonda, Eğitim Bilimleri oturumu ise bin 315 binada toplam 25 bin 346 salonda uygulanacak" dedi.

270 bin 927 kişi görev yapacak

Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri oturumlarında toplam 270 bin 927 görevlinin yer alacağını belirten Prof. Dr. Ersoy, "Sınav görevlilerine görev alanlarıyla ilgili eğitimler verildi. Sınavın uygulanacağı bölgelerdeki sınav koordinatörlerimizle sürekli temas halinde olacağız. Sınav süreçlerinde alınan güvenlik önlemlerini paydaş kurumlarla iş birliği içerisinde yürütüyoruz. Sınav güvenliğinin sağlanması noktasında Genel Yetenek-Genel Kültür oturumunda 15 bin 271, Eğitim Bilimleri oturumunda ise 7 bin 75 emniyet görevlisi sahada olacak" dedi.

Genel Yetenek-Genel Kültür oturumuna 2 bin 315, Eğitim Bilimleri oturumuna ise 730 engelli adayın başvurduğunu kaydeden Prof. Dr. Ersoy, adayların sınavda engelle karşılaşmaması için hassasiyet gösterdiklerini belirterek, bu oturumlara başvuran gaziler, şehit ve gazilerin eşleriyle çocuklarının sınav ücretinden muaf tutulduğunu, 5 bin 421 adayın bu haktan yararlandığını bildirdi.

En fazla başvuru İstanbul, Ankara ve İzmir'den

Başvuruların 22-32 yaş arasında yoğunlaştığını vurgulayan Prof. Dr. Ersoy, "En fazla başvuru İstanbul, Ankara ve İzmir illerimizden gelmiş durumda. Genel Yetenek-Genel Kültür oturumuna başvuran kadın aday sayısı 949 bin 545, erkek aday sayısı ise 520 bin 942 olarak gerçekleşti. Eğitim Bilimleri oturumuna 380 bin 244 kadın, 146 bin 703 erkek aday başvurdu" ifadelerini kullandı.

Nüfus cüzdanı bulunmayan veya nüfus cüzdanında kimlik numarası ve fotoğraf olmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlüklerinin sınav günü açık olacağını hatırlatan Prof. Dr. Ersoy, KPSS'ye katılacak tüm adaylara başarılar diledi.