ÖSYM Başkanlığı, 2024-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi ve 2024-KPSS İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri Alanı Sınavı'nın 4 Ağustos Pazar günü gerçekleştirileceğini açıkladı. Memur adaylarının heyecanla beklediği sınavlar, bu hafta sonu son oturumlarla tamamlanacak.

KPSS oturumları pazar günü

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nden (ÖSYM) yapılan açıklamaya göre, Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 4 Ağustos Pazar günü saat 10.15'te başlayacak. Adaylara 75 soru için alanlarına göre 120 veya 150 dakika cevaplama süresi verilecek. İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri Alanı Sınavı ise aynı gün saat 14.45'te başlayacak ve 75 soru için 120 dakika yanıtlama süresi tanınacak.

Kimlik kontrolleri ve geçiş saatleri

İlk oturumda saat 10.00'dan sonra, öğleden sonra yapılacak ikinci oturumda ise saat 14.30'dan sonra adaylar sınav binalarına alınmayacak. Kimlik kartını kaybeden veya kimlik bilgileri eksik olan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri sınav günü açık olacak.

Sınav katılımı ve görevliler

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy'un açıklamasına göre, pazar günü düzenlenecek KPSS oturumlarına 461 bin 763 aday başvurdu. Sınavlar, 81 ildeki 103 merkezde, 1362 binadaki 20 bin 286 salonda gerçekleştirilecek. Sınav günü toplam 63 bin 593 görevli ve 6 bin 834 emniyet mensubu görev yapacak. Ayrıca, gaziler ile şehit ve gazilerin eş ve çocukları sınav ücretinden muaf tutuldu.

Özel durumlar ve teşekkür mesajı

Ersoy, sınavlara 555 engelli adayın başvurduğunu ve gaziler ile şehit ve gazilerin eş ve çocuklarının da sınav ücretinden muaf tutulduğunu belirtti. Bu haklardan toplam 1932 aday yararlandı. KPSS Lisans sürecinin hafta sonu tamamlanacağını ve ardından KPSS Ön Lisans, Ortaöğretim ve Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) sınavlarının yapılacağını açıkladı.