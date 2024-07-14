KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumlarının ilk safhası bugün saat 10.15'te başladı. 120 soruluk genel yetenek-genel kültür oturumunda adaylara 130 dakika süre tanınacak.

Öğleden sonraki eğitim bilimleri oturumu ise saat 14.45'te başlayacak ve 80 soruluk test için adaylara 100 dakika verilecek. Ek süre kullanması uygun görülen adaylar ise 30 dakika ilave süre alabilecek.

Genel yetenek - Genel kültür oturumuna rekor katılım

Bu yıl, adayların sınava erişimini kolaylaştırmak amacıyla 135 sınav merkezinde sınav gerçekleştiriliyor. Genel yetenek-genel kültür oturumuna 1 milyon 470 bin 487 aday başvurdu. Bu adayların 526 bin 947'si öğleden sonraki eğitim bilimleri oturumuna da katılacak. 20-21 Temmuz'daki alan bilgisi oturumlarına ise 171 bin 655 aday katılacak.

Tam kapasite güvenlik önlemleri

Genel yetenek-genel kültür ve eğitim bilimleri oturumlarında toplam 270 bin 927 görevli yer aldı. Sınav güvenliği için genel yetenek-genel kültür oturumunda 15 bin 271, eğitim bilimleri oturumunda ise 7 bin 75 emniyet görevlisi görev aldı.

Engelli ve şehit yakınları ücretten muaf

Genel yetenek-genel kültür oturumuna 2 bin 315, eğitim bilimlerine ise 730 engelli aday başvurdu. Şehit ve gazi yakınları sınav ücretinden muaf tutuldu; 5 bin 421 aday bu haktan yararlandı.

Kadın aday sayısı erkeklerin iki katı

En fazla başvuru İstanbul, Ankara ve İzmir'den geldi. Genel yetenek-genel kültür oturumuna başvuran kadın aday sayısı 949 bin 545, erkek aday sayısı ise 520 bin 942 oldu. Eğitim bilimleri oturumuna 380 bin 244 kadın, 146 bin 703 erkek aday katıldı.