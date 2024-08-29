Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen 2024-Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) Ön Lisans, bu Pazar günü, 1 Eylül 2024'te yapılacak. Sınav sonuçlarının ise 20 Eylül’de açıklanması bekleniyor.

Sınavın uygulanacağı yerler ve detaylar

2024-KPSS Ön Lisans sınavı, 81 il ve Lefkoşa’da gerçekleştirilecek. Sınav için toplam 3 bin 273 bina ve 60 bin 574 salon kullanılacak. Sınav saat 10.15'te başlayacak ve adaylara 120 soru yöneltilecek. Genel yetenek ve genel kültür testlerinden oluşacak sınavda, adaylara 130 dakika süre verilecek. Engelli adaylar için ise ek 30 dakika süre tanınacak.

Kimlik belgesi ve güvenlik önlemleri

Sınav günü kimlik belgesi bulunmayan ya da nüfus cüzdanında kimlik numarası ve fotoğraf bulunmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri açık olacak. ÖSYM, sınavın güvenliğini sağlamak amacıyla 13 bin 566 emniyet mensubunun görev alacağını ve toplam 164 bin 53 personelin sınavda görev yapacağını açıkladı.

Başvuru sayıları ve aday detayları

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, KPSS Ön Lisans sınavına 1 milyon 205 bin 899 adayın başvurduğunu belirtti. Sınavın daha geniş bir kitleye ulaşabilmesi için sınav merkezi sayısı 135’e çıkarıldı. İstanbul, Ankara ve İzmir başvurularının en yoğun olduğu şehirler olurken, Lefkoşa'dan gelen başvuru sayısı 588 olarak kaydedildi.

Şehit, gazi aileleri ve engelli adaylar için düzenlemeler

Sınav ücretinden muaf tutulmuş olan 3 bin 694 şehit ve gazi ailelerinin yanı sıra, 2 bin 535 engelli aday için özel düzenlemeler yapıldı. Kadın aday sayısının 743 bin 725, erkek aday sayısının ise 462 bin 174 olduğu belirtildi.