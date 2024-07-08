ÖSYM tarafından düzenlenecek KPSS ön lisans sınavı, 1 Eylül tarihinde saat 10:15'te yapılacak. Adaylar, sınav giriş belgelerini sınavdan yaklaşık 10 gün önce ÖSYM'nin resmi web sitesi olan ösym.gov.tr adresinden temin edebilecekler. Sınav, ön lisans mezunları ve eğitimine devam eden adayların katılımıyla gerçekleştirilecek.

Başvurular ve geç başvuru tarihleri

KPSS ön lisans başvuruları 13 Haziran - 2 Temmuz tarihleri arasında alındı. Geç başvuru yapmak isteyen adaylar için ise 9-10 Temmuz günlerinde ek başvuru imkanı sunuldu.

KPSS ön lisans sınav giriş belgeleri

Adaylar, sınav giriş belgelerine ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden erişebilecekler. Sınav giriş belgeleri, sınav tarihinden yaklaşık 10 gün önce yayımlanacak. Adayların sınav günü bu belgeleri yanlarında bulundurmaları zorunlu olacak.

2024 KPSS sınav tarihleri

KPSS sınavlarına katılacak adaylar için 2024 sınav takvimi de belli oldu. İşte KPSS'nin farklı oturumlarına ait tarihler:

Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri: 14 Temmuz

Alan Bilgisi 1. Gün: 20 Temmuz

Alan Bilgisi 2. Gün: 21 Temmuz

Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT): 4 Ağustos

Ön Lisans: 1 Eylül

Ortaöğretim: 15 Eylül

Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT): 22 Eylül