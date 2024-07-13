Yarın (14 Temmuz) 1 milyon 470 bin 487 bin adayın gireceği Kamu Personeli Seçme Sınavına (2024-KPSS Lisans) dolayısıyla nüfus müdürlüklerinin açık bulundurulacağı bildirildi.

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, yarınki sınava katılacakların ihtiyaç duyacakları belgeleri karşılamak amacıyla sınav merkezi olan il ve ilçe nüfus müdürlüklerinin sınav günü 07.00-14.30 saatlerinde açık bulundurulacağı belirtildi.

İşlemlerin randevusuz gerçekleştirileceği bildirilen açıklamada, adayların vakit kaybı yaşamaması için başvurudan önce sınava giriş belgesini ibraz etmesi gerektiği kaydedildi.

1,5 milyona yakın adayın iş umudu yarınki KPSS'de

Bu yıl ki KPSS, 135 sınav merkezinde sınavı uygulanacak. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy'un açıklamasına göre yarın yapılacak genel yetenek-genel kültür oturumuna 1 milyon 470 bin 487 aday başvuru yaptı.

Adayların 526 bin 947'si öğleden sonraki eğitim bilimleri oturumuna da katılacak.

20-21 Temmuz'da yapılacak alan bilgisi oturumlarına da 171 bin 655 aday katılacak.

2024-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu için adayların, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacağı bildirildi.

130 dakika (2 saat 10 dakika) sürecek sınav 12:25'te sona erecek.

Lisans Eğitim Bilimleri oturumu için de adaylar, saat 14.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacak. 100 dakika sürecek olan sınav 16.25'te sona erecek.