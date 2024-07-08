Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Önlisans için geç başvuru süreci, tarihlerini kaçıran adaylar için yeniden açıldı. ÖSYM'nin duyurusuna göre, sınav başvuruları 9 - 10 Temmuz tarihlerinde alınacak.

Geç başvuru süreci: 9 - 10 Temmuz 2024 tarihleri arasında gerçekleşecek.

Başvuru işlemleri, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden online olarak yapılabilecek.

KPSS Önlisans geç başvuru ücreti, 350 TL olarak belirlenmiştir.

Geç başvuru durumunda ücret yüzde 50 artırımlı olarak tahsil edilecektir.

Adaylar, ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden başvurularını tamamlayabilirler.

Başvuru sırasında adayların T.C. kimlik numarası ve güncel bilgilerini girmeleri gerekmektedir.

2024 Sınav Takvimi

KPSS Önlisans sınavı, 1 Eylül 2024 tarihinde yapılacak. Diğer KPSS oturumlarına dair detaylı takvim bilgileri de kamuoyuna açıklanmıştır.

Geç başvuru sürecinin sona ermesi ile birlikte, başvuru süresi uzatılmayacaktır.

Adayların başvuru süresini kaçırmamaları ve gerekli ödemeleri zamanında yapmaları önemle tavsiye edilir.

KPSS'li ve KPSS'siz Personel Alımları ve Başvuru Tarihleri

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Personel Alımı: (24 Haziran - 8 Temmuz)

TÜİK Sözleşmeli Personel Alımı: (24 Haziran - 8 Temmuz)

Jandarma Genel Komutanlığı 200 Subay Temini: (5-25 Temmuz)

Jandarma Genel Komutanlığı 325 Astsubay Temini: (5-25 Temmuz)

Ordu Üniversitesi Personel Alımı: (25 Haziran - 9 Temmuz)

Samsun Üniversitesi 30 Öğretim Üyesi Alımı: (28 Haziran - 12 Temmuz)

Ankara Üniversitesi Bilişim Personeli Alımı: (28 Haziran - 12 Temmuz)

Siirt Atabağı Belediyesi Memur Alımı: (26 Temmuz)

Bartın Üniversitesi Personel Alımı: (1-22 Temmuz)