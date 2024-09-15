2024-Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Ortaöğretim, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenerek tamamlandı. Sınav, Türkiye genelindeki 227 sınav merkezinde ve KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da gerçekleştirildi. Toplamda 5 bin 683 bina ve 99 bin 765 salonun kullanıldığı sınavda, 1 milyon 864 bin 867 aday ter döktü.

Sınavın detayları

Sınav, saat 10.15’te başlayarak 130 dakika sürdü. Adaylara 120 sorudan oluşan "genel yetenek" ve "genel kültür" testleri uygulandı. Sınavın, geniş bir sınav merkezi ağı ve büyük bir aday kitlesiyle düzenlendiği belirtildi.

Sonuçların açıklanma tarihi

KPSS Ortaöğretim sınavının sonuçları, 4 Ekim’de açıklanacak.