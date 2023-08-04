Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nce (ÖSYM) yapılan yazılı açıklamaya göre; ÖABT saat 10.15'te başlayacak ve 12.45'te sona erecek. ÖABT İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri Alanı Sınavı ise saat 14.45'te başlayacak ve 16.45'te sonra erecek. Ek süre verilmesi uygun görülen adaylar 30 dakika ek engelli sürelerini kullanabilecekler. İlk oturuma saat 10.00'dan, öğleden sonra yapılacak 2'nci oturuma saat 14.30'dan sonra adaylar alınmayacak. Adaylara alanlarına bağlı olarak 75 soru için 120 veya 150 dakika cevaplama süresi verilecek. Kimlik kartını kaybeden, kimlik kartı bulunmayan veya kimlik kartında kimlik numarası ve fotoğrafı olmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri sınav günü açık olacak.



Pazar günü gerçekleştirilecek sınavlara ilişkin verileri paylaşan ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, "2023-KPSS ÖABT 81 il, 95 sınav merkezinde 6 Ağustos saat 10.15’te başlayacak. 452 bin 550 adayın katılımıyla bin 208 binada yapılacak sınav için 20 bin 637 salon kullanılacak. Emniyet dahil 61 bin 190 görevli yer alacak. 2023 KPSS İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri Alanı Sınavı, 81 il, 95 sınav merkezinde 6 Ağustos saat 14.45’te başlayacak. 52 bin 775 adayın katılımıyla 226 binada yapılacak sınav için bin 868 salon kullanılacak. Emniyet dahil 8 bin 545 görevli yer alacak" dedi.

Pazar günü yapılacak sınavlar ile birlikte KPSS sürecinin tamamlanacağını hatırlatan Ersoy, "Bu yıl 2 milyonun üzerinde aday Kamu Personeli Seçme Sınavlarına katılmış olacak. Her zaman gösterdiğimiz hassasiyeti bu sınavda da göstererek sorunsuz şekilde bu maratonu tamamlamış olacağız. Değerli katkılarından dolayı tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyor, adaylara da başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.