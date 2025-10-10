ÖSYM, 2025 KPSS A Grubu Genel Yetenek, Genel Kültür ve Alan Bilgisi sınav sonuçlarını açıkladı. 7 Eylül’de yapılan testteki 59’uncu sorunun iptal edildiği duyuruldu.

ÖSYM, KPSS sonuçlarını açıkladı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2025 yılı Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) A Grubu sonuçlarını açıkladı.

Yapılan duyuruya göre, 7 Eylül 2025 tarihinde gerçekleştirilen Genel Yetenek-Genel Kültür oturumları ile 13-14 Eylül tarihlerinde yapılan Alan Bilgisi oturumlarının sonuçları erişime açıldı.

Adaylar, sonuçlarını saat 10.00 itibarıyla ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle öğrenebilecek.

59’uncu soru iptal edildi

ÖSYM açıklamasında, sınav sonrasında yapılan madde analizlerinin tamamlandığı, cevap anahtarı kontrollerinin titizlikle yürütüldüğü ve gelen itirazların bilimsel olarak değerlendirildiği belirtildi.

Değerlendirme süreci sonunda, 7 Eylül 2025’te uygulanan Genel Yetenek Testi Temel Soru Kitapçığı’nda yer alan 59’uncu sorunun iptal edildiği, diğer değerlendirmelerin bu doğrultuda tamamlandığı duyuruldu.

Adaylar sonuçlara nasıl ulaşacak?

Adaylar, ÖSYM’nin resmi sonuç ekranı olan sonuc.osym.gov.tr üzerinden sisteme giriş yaparak sınav puanlarını ve başarı durumlarını görüntüleyebilecek.

KPSS sonuçları, kamu kurum ve kuruluşlarının personel alım süreçlerinde kullanılacak. Yerleştirme takviminin ise önümüzdeki günlerde duyurulması bekleniyor.