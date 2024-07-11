ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına, "Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik" hükümleri uyarınca yerleştirme yapılacak.

Tercih işlemleri ve süreç

Bugün başlayan tercih işlemleri, 18 Temmuz saat 23.59'da sona erecek. Adaylar, tercih işlemlerini KPSS-2024/1 Tercih Kılavuzu kurallarına göre ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden yapabilecekler.

Tercih işlemleri nasıl yapılır?

Tercih işlemleri, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden vatandaşlık numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak gerçekleştirilebilecek. Adayların, tercih kılavuzunu dikkatlice inceleyerek, tercih edecekleri kadro ve pozisyonları belirlemeli ve tercih işlemlerini doğru bir şekilde tamamlamaları gerekiyor.

KPSS-2024/1 Tercih Kılavuzu

Adayların tercihlerini doğru yapabilmeleri için KPSS-2024/1 Tercih Kılavuzu'nu detaylı bir şekilde incelemeleri önemli. Kılavuz, tercih edilebilecek kadro ve pozisyonlar hakkında detaylı bilgiler içermekte olup, ÖSYM'nin resmi internet sitesinde yayımlandı.

Adayların tercih sürecinde dikkat etmeleri gereken en önemli husus, tercihlerini belirtilen süre içinde ve doğru bir şekilde tamamlamak. Bu sürecin sonunda yapılacak yerleştirme işlemleri, kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyon ihtiyaçlarını karşılamak adına büyük önem taşımakta.