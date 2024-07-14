Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıtası, KPSS’ye geç kalan öğrencileri okullarına yetiştirdiKOCAELİ (İGFA) - Vatandaşın huzuru ve kamu düzeni için 7 gün 24 saat aralıksız görev yapan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkalığı ekipleri, her zaman olduğu gibi bu seneki Kamu Personeli Seçme Sınavı’nda da (KPSS) yoğun mesai harcadı. Sınava geç kalan öğrencilerin imdadına Büyükşehir Zabıtası yetişti. Öğrenciler, ekipler tarafından sınava girecekleri okullara ulaştırıldı.

KPSS genel yetenek- genel kültür oturumu bugün yapıldı. Adayların kontrolleri sırasında eksik belgesi olanların ve sınava geç kalanların yardımına ise Büyükşehir Zabıtası koştu. İzmit ve Gebze’de sınava geç kalan öğrenciler ekip araçları ile gidecekleri okula hızlı bir şekilde ulaştırıldı.

GÜRÜLTÜ ENGELLENDİ

Okul çevrelerinde trafik ve asayiş düzenini sağlayan Büyükşehir Zabıta ekipleri, tüm bunların yanında okul çevrelerindeki inşaat ve diğer gürültü oluşturabilecek alanlara gerekli uyarıları yaparak sessizliği sağladı. Ayrıca okul çevrelerindeki araçlar korna çalmaması noktasında uyarıldı.