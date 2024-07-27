İngiltere Kralı III. Charles, The Crown Estate'in yeni projeler sayesinde %148 kâr elde etmesi üzerine, 45 milyon sterlinlik (58 milyon dolar) bir maaş zammı almaya hazırlanıyor. Bu artış, Kraliyet bütçesinin 132 milyon sterline yükselmesini sağlayacak.

Kâr artışı ve bütçe detayları

The Crown Estate, Britanya adalarını çevreleyen deniz yatağındaki açık deniz rüzgar projelerine ilişkin opsiyon ve kira sözleşmelerinin satışından elde ettiği gelirle, kârını 1,1 milyar sterline (1,4 milyar dolar) çıkardı. Bu yüksek kâr, Kral Charles liderliğindeki Kraliyet Ailesi'nin resmi görevlerini destekleyen Egemen Hibe'nin %50'den fazla artarak 132 milyon sterline (171 milyon dolar) yükselmesine neden olacak.

Gelirlerin hükümete katkısı

The Crown Estate, İngiliz hükümdarına ait olan ancak bağımsız olarak yönetilen tarihi ve ticari arazi varlıklarından oluşan bir ulusal portföydür. Gelirleri hükümete verilirken, monarşi bu kârların %12'sini almaktadır. Forbes dergisine göre, İngiltere Kraliyet Ailesi'nin net mal varlığı 21.3 milyar sterlin düzeyindedir. The Crown Estate’in net değeri ise 15.6 milyar sterlin olarak hesaplanmaktadır.

Monarşinin finansal durumu

Kraliyet Ailesi, dünyanın en zengin aileleri arasında yer almaktadır. The Crown Estate'in kârının artması, İngiltere Kraliyet Ailesi'nin finansal gücünü daha da artırmaktadır. Kral Charles'ın aldığı bu maaş zammı, Kraliyet'in resmi görevlerini ve faaliyetlerini finanse etmeye yardımcı olacaktır.