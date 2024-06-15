Adana’da narkotik polisinin gerçekleştirdiği operasyonda, arı kovanlarının içinden 53 kilo 600 gram metamfetamin çıktı; iki şüpheli tutuklandı.

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, D-400 kara yolunda takip ettikleri hafif ticari aracı Yüreğir ilçesi Kozan Caddesi’nde durdurdu. Araç sürücüsü Erdem B. ve kuzeni Tuncay B. araçtan indirildi.

Narkotik köpeği 'Aşil'in başarısı

Araçta yapılan aramada narkotik köpeği 'Aşil', aracın bagajındaki arı kovanlarına tepki verdi. Şüpheli sürücü Erdem B., polislere "Kraliçe arımız var, onu taşıyoruz" dedi. Ancak kovanların içini açan polis ekipleri, peteklerin altına gizlenmiş 53 kilo 600 gram metamfetamin buldu.

Gözaltına alınan şüpheliler Erdem B. ve Tuncay B., emniyetteki ifadelerinde uyuşturucuyu paraya ihtiyaçları olduğu için taşıdıklarını söyledi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.