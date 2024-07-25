Kredi kartları ile geçinen vatandaşlar işlem adetlerini azaltsa da borç yükü katlanarak artıyor. Bankalararası Kart Merkezi (BKM) verilerine göre, haziran ayı sonu itibarıyla kredi kartları ile gerçekleştirilen toplam ödeme tutarı yıllık yüzde 105 büyüme gösterdi, ancak işlem adedindeki büyüme hızı yüzde 21 ile borç yükündeki artışın oldukça gerisinde kaldı.

BKM verilerine göre kartlı ödemelerin 1 trilyon 56.8 milyar TL’si kredi kartları ile yapıldı. Kredi kartı ile yapılan ödemelerde önceki yılın aynı dönemine göre büyüme oranı yüzde 105 oldu. Kartlı ödemelerin 887.8 milyon adedi kredi kartları ile gerçekleştirilirken, bu ödemelerin adedindeki büyüme oranı yüzde 21 olarak kaydedildi.

İşlem başına ortalama harcama tutarı

Haziran sonu itibarıyla toplam kartlı harcama adedi ile tutarlar arasındaki artış farkı dikkat çekici boyutlara ulaştı. Kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlarla haziran ayında yapılan toplam ödeme tutarı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 98 artarak 1 trilyon 267.6 milyar TL oldu. Ancak kartlı ödeme işlemlerinin sayısı aynı şekilde artmadı. Kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlar ile haziran ayında yapılan toplam ödeme adedi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 17 artarak 1.5 milyar adet oldu. Vatandaşın büyük ödemelerini kredi kartıyla yaptığı görüldü. Kredi kartlarından işlem başına ortalama yapılan harcama tutarı bin 190 TL olurken, banka kartlarında bu tutar 336 TL ve ön ödemeli kartlarda 222 TL olarak hesaplandı.

Yasal takipteki kişi sayısında artış

Türkiye'de bireysel borçlar hızla artıyor ve kredi kartı sahipleri için durum giderek endişe verici hale geliyor. Kredi kartı borçları nedeniyle yasal işlem başlatılan kişi sayısında dikkat çeken bir artış gözlemlendi. Türkiye Bankalar Birliği (TBB) verilerine göre ocak-mayıs döneminde 531 bin kredi kartı kullanıcısı borcundan dolayı yasal takibe alındı. Bu dönemde kredi kartı sayısı yüzde 66 büyüyerek 123.1 milyona ulaştı.