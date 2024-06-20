Önümüzdeki günlerde kredi kartı kullanımını azaltmak için limit ve taksit sayılarını azaltmaya yönelik adımların atılması bekleniyor. Türkiye’de kredi kartı kullanımı hızla artıyor. BKM verilerine göre kartlı ödemeler son bir yılda iki kattan fazla artarken toplam kart adedi de 410 milyona yaklaştı. Kredi kartında yaşanan artışı değerlendiren uzmanlar, mayıs ayında yüzde 75’i geçen enflasyonun kredi kartı harcamalarındaki artışın temel sebebi olduğunu söylerken yıllık yüzde 80’e yaklaşan ihtiyaç kredi faizlerinin kredi kartı faizlerine oranla hâlâ çok yukarıda olmasından dolayı kredi kartı kullanımının arttığını söylüyor. Önümüzdeki günlerde Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun kredi kartı limitlerine yönelik bir düzenleme yapacağı gündemde.

Editör: Emirhan Bol