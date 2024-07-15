Kredi kartları, taksitli alışveriş imkanı sunarak birçok vatandaşın ihtiyaçlarını kolayca karşılamasına yardımcı olan ürünlerdir. Ancak kredi kartlarının sunduğu avantajlar sadece taksitli alışverişle sınırlı değildir. Kredi kartı puanları da bu avantajlardan biridir. Peki, kredi kartı puanı nedir, ne işe yarar ve nasıl kullanılır?

Kredi kartı puanı nedir?

Kredi kartı puanları, kredi kartı kullanıcılarının yaptıkları alışverişlerden kazandıkları ve biriktirdikleri puanlardır. Bu puanlar, nakit karşılığı olmayan ancak sonraki alışverişlerinizde indirim sağlamak için kullanılabilen değerlerdir. Kredi kartlarıyla yapılan harcamalara göre biriken bu puanlar, bankaya ve anlaşmalı üye iş yerlerine göre farklılık gösterebilir.

Kredi kartı puanı ne işe yarar?

Kredi kartı puanları, her alışverişinizde birikerek daha sonraki alışverişlerinizde indirimli alışveriş yapmanızı sağlar. Bankalar tarafından sunulan farklı kampanyalarla da birleştirilebilen bu puanlar oldukça avantajlıdır. Bankalar, puan ve mil puan olarak iki farklı şekilde puan yüklemesi yapabilir. Kredi kartı para puanları alışveriş esnasında para yerine geçerek indirim sağlarken, mil puanlar yapılan alışverişler karşılığında kredi kartınıza yüklenir ve sadece yurt içi ya da yurt dışı uçuşlarda bilet alırken indirim sağlarlar.

Kredi kartı puanı nasıl kullanılır?

Kredi kartı puanlarının kullanılabilmesi için bazı şartlar bulunmaktadır. İlk olarak alışveriş yapılacak mağazada ya da işyerinde kredi kartınızı almış olduğunuz bankanın pos cihazının bulunması gerekmektedir. Bankanız eğer anlaşmalı ise üye iş yerlerinde yaptığınız alışverişlerde kredi kartı puanlarınızı rahatlıkla kullanabilirsiniz.

İnternet üzerinden yapılan alışverişlerde de kredi kartı puanları kullanılabilir. Ancak bunun için internet sitesinin banka ile anlaşmalı üye iş yerlerinden biri olması şartı vardır. Online alışveriş yaptığınız internet sitesi bankanız ile anlaşmalı ise ödeme adımında kart bilgilerinizi girdiğinizde puan kullanım seçeneği ekranda yer alacaktır.

Kredi kartı puanları siliniyor mu?

Kredi kartıyla yapılan alışverişler sonrası kartta biriken puanları kullanmaya fırsatı olmayan tüketiciler, bu puanların silinip silinmediğini merak ediyor. Birçok banka kredi kartında biriken puanları yıl sonunda iptal etmekte, yani silmektedir. Ancak bazı bankalar kredi kartı puanlarının kullanım süresini daha uzun tutmaktadır. Bu konuda detaylı bilgi almak için bankanızla görüşmeniz en sağlıklı bilgiyi almanızı sağlayacaktır.

Kredi kartı puanlarının psikolojik etkileri

Kredi kartı puanları, tüketicilerin alışveriş alışkanlıklarını etkileyebilir. Biriken puanları harcama isteği, daha fazla alışveriş yapma eğilimine neden olabilir. Bu durum, bilinçli tüketim alışkanlıklarının oluşmasını engelleyebilir. Puan kullanımı, tüketicinin kendini ödüllendirme duygusunu tetikleyerek, harcama davranışlarını değiştirebilir.

Hangi banka ne kadar puan veriyor?

Farklı bankalar, müşterilerine farklı oranlarda puan kazandırmaktadır. İşte bazı bankaların güncel puan politikaları:

Ziraat Bankası: Alışverişlerinizde %1,5 oranında puan kazandırır.

Alışverişlerinizde %1,5 oranında puan kazandırır. İş Bankası: MaxiPuan sistemi ile alışverişlerinizde %2 oranında puan biriktirmenizi sağlar.

MaxiPuan sistemi ile alışverişlerinizde %2 oranında puan biriktirmenizi sağlar. Garanti BBVA: Bonus kart ile yaptığınız alışverişlerde %1,8 oranında bonus puan kazandırır.

Bonus kart ile yaptığınız alışverişlerde %1,8 oranında bonus puan kazandırır. Akbank: Axess kart ile %2 oranında chip-para biriktirmenizi sağlar.

Axess kart ile %2 oranında chip-para biriktirmenizi sağlar. Yapı Kredi: Worldcard ile alışverişlerinizde %2 oranında Worldpuan kazandırır.

Bu bankaların sunduğu puan fırsatları, belirli dönemlerde yapılan kampanyalarla değişiklik gösterebilir. Bu nedenle güncel bilgileri bankaların resmi internet sitelerinden veya müşteri hizmetlerinden öğrenmek önemlidir.