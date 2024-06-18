Türkiye'de ekonomik göstergeler kötüye giderken, kredi kartı ve ihtiyaç kredisi borçları nedeniyle yasal takibe alınan vatandaşların sayısı hızla artıyor. Ekonomistler, bu artışın hem bireysel hem de ulusal ekonomi üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat çekiyor.

Türkiye'de son yıllarda yaşanan ekonomik sıkıntılar, kredi kartı borçları üzerinde de etkisini göstermeye başladı. Türkiye Bankalar Birliğinin 2024 yılı verilerine göre, ocak ile nisan ayları arasında kredi kartı borçları nedeniyle yasal takibe alınan kişi sayısında ciddi bir artış yaşandı ve bu sayı 429 bine ulaştı. Bireysel kredi borçları nedeniyle takibe düşenlerin sayısı ise 355 bine çıktı.

Bankaların kredi ve kredi kartı borçlarından tasfiye edeceği tutar geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 79 artışla 66 milyar liraya yükseldi.

Kredi kartı borçları neden artıyor?

Uzmanlar, artan enflasyon ve işsizlik oranları nedeniyle vatandaşların geçimlerini sağlamak için kredi kartlarına ve geçinmek için ihtiyaç kredisine başvurmak zorunda kaldığını belirtiyor. Bunun yanı sıra, döviz kurlarındaki dalgalanmalar ve yüksek faiz oranları da borçların geri ödenmesini zorlaştırıyor.

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nden Prof. Dr. Ahmet Yılmaz, "Ekonomik belirsizlikler ve yüksek enflasyon, insanların harcamalarını kredi kartlarıyla yapmasına neden oluyor. Ancak geri ödeme aşamasında yaşanan sıkıntılar, yasal takip oranlarını artırıyor" diyor.

Hükûmetin acil önlem alması gerekiyor.

Kredi kartı ve ihtiyaç kredisi borcu nedeniyle yasal takibe giren vatandaşlar için Tüketici Kredisi Borçları İle Mücadele Derneği (TKBMD), borçlulara hukuki destek sağlıyor. Ancak ekonomistlere göre, hükûmetin acil önlem alması gerekiyor. Kredi kartı borçlarının yeniden yapılandırılması, faiz oranlarının düşürülmesi ve ekonomik istikrarın sağlanması, vatandaşların borç yükünü hafifletebilir.

Türkiye'de ekonomik kriz derinleşirken, kredi kartı borçları nedeniyle yasal takibe alınan kişilerin sayısındaki artış, bireyler ve ekonomi için ciddi bir uyarı niteliği taşıyor.