Kredi kartı nakit çekim işlemleri, yılın ikinci çeyreğinde sert bir düşüş yaşadı. Mart ortasında faiz oranlarının %5'e çıkarılmasıyla, kredi kartından nakit çekim nominal olarak %50,11, reel olarak ise %54 azaldı. Sıkı para politikası ve yüksek enflasyon, ilk çeyrekte kredi kartı nakit çekim ve kredili mevduat hesaplarına olan talebi artırmıştı.

Bankalararası Kart Merkezi (BKM) verilerine göre, yılın ilk çeyreğinde kredi kartından nakit çekim 326,74 milyar liraya ulaşmıştı. Bu dönemde geçen yılın aynı dönemine göre %78,65 artış kaydedilmişti. Ancak Mart ortasındaki faiz artışından sonra, Nisan'da 52 milyar lira, Mayıs'ta 58,5 milyar lira ve Haziran'da 53,4 milyar lira kredi kartı nakit çekimi yapıldı. Yılın ikinci çeyreğinde toplam nakit çekim 162,99 milyar liraya geriledi.

Alışveriş harcamaları ise ikinci çeyrekte ilk çeyreğe göre %15,36 nominal artışla 2 trilyon 959 milyar liraya çıktı. Bu durumda, tüketicilerin alışveriş harcamalarını artırdığı, ancak kredi kartından nakit çekimi azalttığı görüldü.

Merkez Bankası verilerine göre, 19 Temmuz itibarıyla kredi kartlarındaki yıllık büyüme hızı %28,5'e düştü. İlk çeyrekte %100'ün üzerinde büyüme hızları gözlemlenirken, faiz artışları sonrasında büyüme hızında belirgin bir yavaşlama yaşandı. Bireysel kredili mevduat hesaplarında ise yılın ikinci çeyreğinde %24,8 reel artış kaydedildi.

Sonuç olarak, kredi kartından nakit çekimdeki azalma, yüksek faiz oranlarının etkisiyle tüketicilerin alışveriş harcamalarına yöneldiğini göstermektedir.