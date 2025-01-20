Kredi kartı kullanımında yeni bir dönem başlıyor. Bankalar, mevzuata aykırı döviz, altın ve kripto varlık alımlarını tespit ederek, bu tür işlemleri engellemek üzere harekete geçti. Buna göre kredi kartlarıyla döviz, altın, kripto varlık alımı yapılması sınırlandırılacak.

TGRT Haber’in aktardığına göre, kredi kartı​ limitleri üzerinden nakit avans çekerek döviz, altın ve kripto​ varlık yatırımı yapan birçok kişinin tespit edilmesi nedeniyle bankalar harekete geçti. Bankalar, bu işlemleri tespit etmeleri hâlinde kredi kartı limitlerini sıfırlama hakkını kullanabilecek.

Mevzuata aykırı işlemler kapsamında şu uygulamalar öne çıkıyor:

- Kredi kartıyla döviz ve altın alımı,

- Kripto varlık işlemleri,

- Vadesi dolmamış kredilerin erken kapatılması,

- Makûl gerekçesi olmayan para transferleri,

Nakit avans işlemleri ve kuyumcular izleniyor

Bankalar, nakit avans üzerinden yatırım yapan müşterilere yönelik denetimleri artırıyor. Geçtiğimiz yıllarda taksitli nakit avans işlemlerinde vadelerin 12 aydan üç aya düşürülmesi ve 185 bin liranın üzerindeki işlemlerde kimlik beyanı zorunluluğu getirilmesi dikkat çekmişti.

Yeni uygulamada ise şu önlemler planlanıyor:

- Kuyumcularda döviz ve altın “bozdurma” işlemlerine sıkı denetim.

- Kartla yapılan alışverişlerde mevzuata uygunluk denetimi.

- Altın ve döviz alım-satımına aracılık eden işletmelerin takibi.

Bankalardan çağrı

Bankalar, kredi kartı kullanımında bilinçli davranılması gerektiğine vurgu yapıyor. Kart limitlerini nakit paraya çevirmek veya mevzuata aykırı işlemler yapmak isteyen müşterilerin cezai yaptırımlarla karşılaşabileceği belirtiliyor.