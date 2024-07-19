Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan operasyonda, kredi vaadiyle 7 ilde gerçekleştirilen dolandırıcılık olaylarına karışan 7 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Manisa merkezli düzenlenen operasyon, kredi çekme vaadiyle vatandaşları toplamda 1 milyon TL dolandırdığı belirlenen şahısların yakalanmasıyla sonuçlandı. Operasyon, Manisa'nın yanı sıra Balıkesir, Mersin, Adana, Samsun, Uşak ve İzmir illerinde eş zamanlı olarak gerçekleştirildi.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, dolandırıcılık şüphesiyle gözaltına alınan 7 şüpheli şahısın adli süreçleri devam ediyor. Operasyon sonucu 1 şüpheli tutuklanırken, 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Geri kalan 4 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Operasyon, dolandırılan vatandaşların mağduriyetlerinin giderilmesi ve benzer olayların önlenmesi için hukuki süreçlerin titizlikle yürütüldüğü vurgulanıyor.

Operasyon sonrası dolandırılan vatandaşların ifadeleri ve mağduriyetlerinin boyutları üzerinde detaylı bir inceleme yapıldı.