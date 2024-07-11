Türkiye Bankalar Birliği’ne bağlı Risk Merkezi’nin verilerine göre, kredi ve kredi kartı borcundan dolayı bankaların takibine düşenlerin sayısı hızla artıyor. Ocak-Mayıs 2024 döneminde, yasal takibe alınan kişi sayısı 749 bin 522’ye ulaştı.

Yasal takipte rekor artış

Türkiye Bankalar Birliği’ne bağlı Risk Merkezi'nin verilerine göre, bireysel kredi veya kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe düşenlerin sayısı hızla artıyor. 2023 yılı Mayıs ayında 100 bin 370 olan bireysel kredi borcundan dolayı yasal takibe alınan kişi sayısı, 2024 Mayıs ayında 136 bin 244'e çıktı. Aynı dönemde, kredi kartı borcundan dolayı takibe düşenlerin sayısı yüzde 66 artarak 125 bin 237’ye ulaştı. Bireysel kredi veya kredi kartı borçluları tek kişi sayıldığında ise Mayıs ayında takibe düşenlerin sayısı 237 bin 968 oldu.

Ocak-Mayıs döneminde dramatik artış

Birgün'ün haberine göre, Ocak-Mayıs döneminde kredi ve kredi kartı borcundan dolayı bankaların yasal takibine düşenlerin sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 39 artarak 539 bin 371 kişiden 749 bin 522 kişiye yükseldi.

Kredi ve kart faizlerindeki yükseliş

Mayıs 2023 seçimlerinden sonra, kredi kartı ve kredi faiz oranlarında ciddi artışlar yaşandı. Seçim öncesi dönemde yüzde 1,66 olan kredi kartı aylık azami gecikme faizi, faiz artışlarıyla birlikte yüzde 4,55 seviyesine ulaştı. İhtiyaç kredisi faizleri de yüzde 30'lardan yüzde 80'lere yükseldi.