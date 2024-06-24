Peskov, “Evet. Böyle bir imkan şu anda değerlendiriliyor” dedi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in önümüzdeki günlerde Kazakistan’da gerçekleşecek Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) toplantısında bir araya gelebileceğine dair açıklaması sonrası Kremlin’den yanıt geldi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rus basınına yaptığı açıklamada bu ihtimali doğruladı ve “Evet. Böyle bir imkan şu anda değerlendiriliyor” ifadelerini kullandı.

Kazakistan’daki ŞİÖ Toplantısı öne çıkıyor

Peskov’un açıklaması, Türkiye ve Rusya arasındaki diplomatik temasların yoğunlaştığı bir dönemde geldi. Şanghay İşbirliği Örgütü toplantısı, iki liderin bölgesel ve uluslararası konuları ele alması için önemli bir platform sağlayabilir. Toplantı, iki ülke arasındaki ilişkilerin daha da güçlendirilmesi açısından kritik bir öneme sahip olabilir.